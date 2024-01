Invibes Advertising NV / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Umsatzentwicklung

Invibes Advertising : Umsatzwachstum von 14 % in Q4 2023.



24.01.2024 / 17:45 CET/CEST





Umsatzwachstum von 14 % in Q4 2023

München, 24. Januar 2024 – INVIBES ADVERTISING (Invibes), ein auf digitale Werbung spezialisiertes Hightech-Unternehmen, hat seine Umsätze für das 4. Quartal sowie für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht.



Konsolidierter Umsatz nach Quartalen Ungeprüfte konsolidierte Zahlen,

in Mio. Euro 2022 2023 Δ 1. Quartal 5.800 5.400 –6 % 2. Quartal 7.500 7.000 –6 % 1. HALBJAHR 13.300 12.400 –6 % 3. Quartal 5.500 6.000 +8 % 4. Quartal 9.200 10.500 +14 % 2. HALBJAHR 14.700 16.500 +12 % TOTAL JAHR 28.000 28.900 +3 %

14 % Umsatzwachstum im 4. Quartal 2023

Im 4. Quartal 2023 verzeichnete Invibes ein Umsatzwachstum von 14 %; eine Bestätigung des Aufwärtstrends, der sich nach zwei rückläufigen Quartalen im 3. Quartal 2023 angekündigt hatte.

Das zweistellige Wachstum des letzten Quartals verhalf Invibes zu einem Gesamtwachstum von 3 % im Jahr 2023.

Das Jahr 2023 verlief in zwei Phasen: Das erste Halbjahr war gezeichnet vom allgemeinen Abschwung im Markt für digitale Werbung.

Das zweite Halbjahr war geprägt von zwei aufeinanderfolgenden Wachstumsquartalen, möglich dank solider und bewährter Grundlagen sowie der einzigartigen Positionierung in der Wettbewerbslandschaft, der gleichzeitigen Erholung des Sektors während dieser Zeit und nicht zuletzt dank Invibes’ Fähigkeit, Innovationen bei weltweit führenden Marken zu monetarisieren.

Konsolidierter Umsatz nach Länderlaufzeiten

Ungeprüfte konsolidierte Zahlen, in Mio. Euro H1 H2 JAHR 2022 2023 Δ 2022 2023 Δ 2022 2023 Δ Bestehende Länder(1) 10,1 8,3 -18 % 9,7 9,7 Konstant 19,9 18,0 -9 % Scale-up-Länder(2) 2,9 3,6 +23 % 4,6 6,3 +37 % 7,5 9,9 +31 % Start-up-Länder(3) 0,2 0,5 x2,6 0,4 0,5 +27 % 0,6 1,0 +72 % GESAMT 13,3 12,4 -6 % 14,7 16,5 +12 % 28,0 28,9 +3 % (1) Frankreich, Spanien, Schweiz und ML2Grow

(2) Deutschland, Großbritannien, Italien und Belgien

(3) Schweden, Norwegen, Dänemark, Südafrika, Niederlande, Vereinigte Arabische Emirate, Polen und Tschechische Republik



In der zweiten Jahreshälfte beobachteten wir in allen Märkten eine vielversprechende Dynamik. In den Ländern, in denen Invibes am längsten präsent ist (Frankreich, Spanien, Schweiz und ML2Grow), blieb das Geschäft in der zweiten Jahreshälfte stabil. Dies ist nach den schwierigen Bedingungen im ersten Halbjahr eine bemerkenswerte Leistung, die den Rückgang im Gesamtjahr auf 9 % beschränkt.

Länder in der Scale-up-Phase (Deutschland, Großbritannien, Italien und Belgien) verzeichneten vom ersten zum zweiten Halbjahr ein beschleunigtes Wachstum, wodurch sie 2023 ein Gesamtwachstum von 31 % erreichten.

Die neuen Länder in der Start-up-Phase (Schweden, Norwegen, Dänemark, Südafrika, Niederlande, Vereinigte Arabische Emirate, Polen und Tschechische Republik) knackten 2023 die 1-Million-Euro-Umsatzmarke.

Ziel erreicht: positives EBITDA im Jahr 2023

Dank des letzten Wachstumsquartals und der Ende 2022 umgesetzten Maßnahmen zur Kostenreduktion erreichte Invibes 2023 ein positives EBITDA.



Ziel 2024: anhaltendes Wachstum

Seine bewährten Grundlagen und das gute Ergebnis 2023, das die Widerstandsfähigkeit seines Modells unter Beweis stellt, lassen Invibes mit neuer Zuversicht in das Jahr 2024 starten.

Die innovationsgeführte Anlagestrategie, dank der Invibes an der Spitze des Sektors besteht und sich im Ökosystem der digitalen Werbung als einzigartiger Akteur abhebt, soll weiterverfolgt werden und 2024 zu anhaltendem Wachstum führen.



Nächste Veröffentlichung: Jahresergebnis 2023 am 27. März 2024 nach Börsenschluss

Über Invibes Advertising Invibes Advertising (Invibes) ist ein internationales Technologieunternehmen, das sich auf innovative Digitalwerbung spezialisiert hat.

Das Unternehmen basiert auf der Philosophie, dass Werbung nur dann effizient ist, wenn sie wirklich innovativ ist und die Userinnen und User auf natürliche Weise anspricht. Invibes hat eine integrierte Technologieplattform entwickelt, mit der Marken Konsumentinnen und Konsumenten durch wirksame In-Feed-Werbung erreichen können.

Durch die Nutzung von Big Data, innovativen In-Feed-Werbeformaten, großer Reichweite und umfangreichen Informationsdiensten sorgt Invibes für Werbung, die positive Aufmerksamkeit schafft.

Als Pionier im Bereich der nachhaltigen Werbung bietet Invibes mit seinem Carbon-Neutral-Label auch eine einzigartige Lösung zum Ausgleich von Kampagnenemissionen.

Bei unseren Partnerschaften mit einigen der bedeutendsten Marken der Welt, wie Amazon, Bacardi, Dell, IKEA und Toyota, verlassen wir uns auf noch großartigere Menschen. Bei Invibes sind wir bestrebt, ein dynamisches, offenes Arbeitsumfeld zu pflegen, das eine Unternehmenskultur der Ideenfindung, des Wachstums und der #GoodVibes fördert, was sich auch auf unsere Kunden auswirkt.

Sie wollen mehr über Invibes erfahren? Besuchen Sie www.invibes.com

Invibes Advertising ist an der Euronext gelistet (Ticker: ALINV – ISIN: BE0974299316)



Lesen Sie unsere neuesten Medienmitteilungen unter: https://www.invibes.com/de/de/investors.html

Folgen Sie den Neuigkeiten rund um Invibes Advertising: LinkedIn @Invibes AdvertisingX @Invibes_adv

Ansprechpartner für Financial und Corporate:



Kris Vlaemynck, Co-CEO

kris.vlaemynck@invibes.com

PressemitteilungIm 4. Quartal 2023 verzeichnete Invibes ein Umsatzwachstum von 14 %; eine Bestätigung des Aufwärtstrends, der sich nach zwei rückläufigen Quartalen im 3. Quartal 2023 angekündigt hatte.Das zweistellige Wachstum des letzten Quartals verhalf Invibes zu einem Gesamtwachstum von 3 % im Jahr 2023.Das Jahr 2023 verlief in zwei Phasen:(1) Frankreich, Spanien, Schweiz und ML2Grow(2) Deutschland, Großbritannien, Italien und Belgien(3) Schweden, Norwegen, Dänemark, Südafrika, Niederlande, Vereinigte Arabische Emirate, Polen und Tschechische RepublikIn der zweiten Jahreshälfte beobachteten wir in allen Märkten eine vielversprechende Dynamik.Dank des letzten Wachstumsquartals und der Ende 2022 umgesetzten Maßnahmen zur Kostenreduktion erreichte Invibes 2023 ein positives EBITDA.Seine bewährten Grundlagen und das gute Ergebnis 2023, das die Widerstandsfähigkeit seines Modells unter Beweis stellt, lassen Invibes mit neuer Zuversicht in das Jahr 2024 starten.Die innovationsgeführte Anlagestrategie, dank der Invibes an der Spitze des Sektors besteht und sich im Ökosystem der digitalen Werbung als einzigartiger Akteur abhebt, soll weiterverfolgt werden und 2024 zu anhaltendem Wachstum führen.Jahresergebnis 2023 am 27. März 2024 nach BörsenschlussÜber Invibes Advertising Invibes Advertising (Invibes) ist ein internationales Technologieunternehmen, das sich auf innovative Digitalwerbung spezialisiert hat.Das Unternehmen basiert auf der Philosophie, dass Werbung nur dann effizient ist, wenn sie wirklich innovativ ist und die Userinnen und User auf natürliche Weise anspricht. Invibes hat eine integrierte Technologieplattform entwickelt, mit der Marken Konsumentinnen und Konsumenten durch wirksame In-Feed-Werbung erreichen können.Durch die Nutzung von Big Data, innovativen In-Feed-Werbeformaten, großer Reichweite und umfangreichen Informationsdiensten sorgt Invibes für Werbung, die positive Aufmerksamkeit schafft.Als Pionier im Bereich der nachhaltigen Werbung bietet Invibes mit seinem Carbon-Neutral-Label auch eine einzigartige Lösung zum Ausgleich von Kampagnenemissionen.Bei unseren Partnerschaften mit einigen der bedeutendsten Marken der Welt, wie Amazon, Bacardi, Dell, IKEA und Toyota, verlassen wir uns auf noch großartigere Menschen. Bei Invibes sind wir bestrebt, ein dynamisches, offenes Arbeitsumfeld zu pflegen, das eine Unternehmenskultur der Ideenfindung, des Wachstums und der #GoodVibes fördert, was sich auch auf unsere Kunden auswirkt.Sie wollen mehr über Invibes erfahren? Besuchen Sie www.invibes.comInvibes Advertising ist an der Euronext gelistet (Ticker: ALINV – ISIN: BE0974299316)Lesen Sie unsere neuesten Medienmitteilungen unter:Folgen Sie den Neuigkeiten rund um Invibes Advertising: Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: 2024 01 24 - PR - Invibes Advertising_DE



Ende der Medienmitteilungen