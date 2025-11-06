Ion Exchange (India) präsentierte Quartalsergebnisse

Ion Exchange (India) hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,18 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,30 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Ion Exchange (India) mit einem Umsatz von insgesamt 7,34 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 13,88 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at