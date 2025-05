IonQ und EPB bringen Quantencomputing nach Tennessee: Neues Zentrum entsteht

IonQ und EPB gründen gemeinsam ein neues Quantenzentrum in Chattanooga. Für den US-Bundesstaat Tennessee könnte das die Rolle als Vorreiter in der Quantenforschung bedeuten. Welche Auswirkungen dieser Schritt auf die USA haben könnte.

• IonQ und EPB arbeiten zusammen• Wirtschaftliche Ziele im Fokus der Kooperation• Bedeutsamer Schritt für USA

Die US-Stadt Chattanooga, bekannt für ihre technologische Offenheit, übernimmt erneut eine Vorreiterrolle - diesmal in der Zukunftstechnologie Quantencomputing. So haben das Quantencomputer-Unternehmen IonQ und das regionale Energie- und Telekommunikationsunternehmen EPB den Aufbau eines neuen "Quantum Innovation Center" angekündigt, das mit modernster Technologie ausgestattet werden und der Entwicklung praxisnaher Quantenanwendungen dienen soll.

Im Zentrum der Kooperation steht dabei der leistungsstarke Quantencomputer Forte Enterprise von IonQ, der künftig im EPB Quantum Center betrieben wird. Darüber hinaus soll die Einrichtung auch das bestehende EPB-Quanten-Netzwerk beherbergen. Somit wird Chattanooga zur ersten Stadt in den USA, die sowohl über einen kommerziellen Quantencomputer als auch ein funktionierendes Quantenkommunikationsnetz verfügt.

Von der Vision zur realen Anwendung

Neben dem rein technologischen Fortschritt verfolgen IonQ und EPB daneben auch ambitionierte wirtschaftspolitische Ziele. "Diese Partnerschaft stellt mehr als nur einen technologischen Meilenstein dar, sie ist ein entscheidender Schritt zum Aufbau einer Quantenwirtschaft und eines IonQ-Ökosystems in Tennessee. Indem wir unsere Quantenkapazitäten der Forte Enterprise-Klasse nach Chattanooga bringen, erweitern wir unseren Quantenzugang für Kunden im gesamten Bundesstaat und arbeiten gemeinsam daran, das langfristige Wirtschaftswachstum in Chattanooga voranzutreiben", wird IonQ-CEO Niccolo de Masi in der entsprechenden Pressemitteilung zitiert.

Die Einsatzmöglichkeiten des neuen Systems seien dabei vielfältig: von der Optimierung von Stromnetzen über die Entwicklung effizienter Logistikrouten bis hin zur Simulation medizinischer Geräte.

Ein strategischer Schritt für die USA

Der Ausbau des EPB Quantum Centers dürfte in die nationale Strategie der Vereinigten Staaten passen, sich im globalen Wettbewerb um Quanteninnovationen zu behaupten. "Indem wir Chattanooga zum ersten US-amerikanischen Zentrum für Quantencomputing und -netzwerke machen, sind wir bereit, mit Unternehmen und Forschern im ganzen Land zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung praxistauglicher Anwendungen der Quantentechnologie zu beschleunigen", betont EPB-CEO David Wade in diesem Zusammenhang. Durch die Kombination von regionaler Infrastruktur und globaler Spitzenforschung könne Chattanooga eine Vorbildrolle für andere Städte übernehmen.

Redaktion finanzen.at