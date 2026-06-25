Quantinuum Aktie

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WKN DE: A42CZ0 / ISIN: US74768A1043

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25.06.2026 15:15:00

IonQ vs. Quantinuum: Which Quantum Computing Accuracy-Leading Stock Looks Like the Better Buy?

When it comes to quantum computing, one of the biggest hurdles companies face is that today's systems remain very error-prone. This stems from the fact that quantum computing technology replaces fixed computing bits, which can only be 0 or 1, with qubits.Qubits have two unique properties that give them super-fast processing speeds but also make them sensitive to external interference, leading to calculation errors. The first is that they are in a superposition state, meaning they can be 0 or 1 simultaneously until measured.The second is that they are entangled. This allows qubits to share information instantly, accelerating complex calculations, but it also means a single error can quickly compound and corrupt the entire system.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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IonQ 44,43 -5,80% IonQ
Leading Holdings Group Limited Registered Shs Reg S 0,01 0,00% Leading Holdings Group Limited Registered Shs Reg S
Quantinuum 62,45 -12,94% Quantinuum
Quantum Computing Inc Registered Shs 9,09 -6,29% Quantum Computing Inc Registered Shs

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