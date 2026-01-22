iOThree Aktie
WKN DE: A3EYEA / ISIN: KYG4940T1040
|
22.01.2026 18:00:56
IOThree Limited Shares Soar 74%
(RTTNews) - Shares of iOThree Limited (IOTR) are surging above 70 percent during Thursday trading despite no corporate-related announcements.
Currently, IOTR is climbing 74.06 percent or $2.14, to $5.10 over the previous close of $2.93 on the Nasdaq.
The stock has traded in the range of $2.24 to $59.80 in the past one year. It has opened the day with $6.55 and has traded between $5.00 and $7.47 in a day.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu iOThree Limited Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu iOThree Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.