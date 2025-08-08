|
08.08.2025 12:31:53
IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 08.08.2025
(NEU: Zeitplan Thyssenkrupp Marine Systems)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS)
ERSTNOTIZ: Mitte Oktober 2025 als Spin-Off
BRANCHE: Rüstungsgüter (U-Boote, Schiffe)
SITZ: Kiel
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Aumovio (Automotive-Sparte von Continental)
ERSTNOTIZ: 18. September 2025 als Spin-Off
BRANCHE: Autozulieferer
SITZ: Hannover
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Stada
ERSTNOTIZ: IPO auf September 2025 verschoben (Bericht); Eigentümer Bain und Cinven
peilen IPO im Herbst an
BRANCHE: Pharma
SITZ: Bad Vilbel
VOLUMEN (WERT): Spekulativ 1,5 Milliarden Euro
BEWERTUNG: spekulativ über 10 Milliarden Euro
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Ottobock
ERSTNOTIZ: Zweites Halbjahr 2025 (Bericht)
BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel
SITZ: Duderstadt
VOLUMEN (WERT): Erlös von etwa 1 Mrd EUR (spekulativ)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Uniper SE
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Energieversorgung
SITZ: Düsseldorf
KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS
+++++++++++++++++++++++++++++++++
BASF-Sparte Agricultural Solutions
ERSTNOTIZ: BASF will nach 2027 Voraussetzungen für IPO einer Minderheitsbeteiligung schaffen
BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut
SITZ: Limburgerhof
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1)
ERSTNOTIZ: nicht vor 2025 (Unternehmen)
BRANCHE: E-Commerce
SITZ: Hamburg
+++++++++++++++++++++++++++++++++
ISS Stoxx (Tochter der Deutschen Börse)
ERSTNOTIZ: Deutsche Börse prüft IPO (Aussage Dt-Börse-CEO am 12. Februar 2025)
BRANCHE: Indizes und Datenanalyse
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Tennet Deutschland (Tochter des niederländischen Tennet-Konzerns)
ERSTNOTIZ: Frühestens 2025, Prüfung läuft, auch Direktverkauf möglich
BRANCHE: Übertragungsnetze
SITZ: Bayreuth
BEWERTUNG: spekulativ mehr als 20 Milliarden Euro
KONSORTIALFÜHRER: Lazard, Deutsche Bank, ABN Amro, Goldman Sachs, Morgan Stanley
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Deag Deutsche Entertainment AG
ERSTNOTIZ: Börsenpläne am 1. Februar 2024 verschoben, IPO soll im Laufe des Jahres geprüft werden
BRANCHE: Konzertveranstalter
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Personio
ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024))
BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter
SITZ: München
BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Selfio (Tochter der 3U Holding)
ERSTNOTIZ: kein konkreter Zeitplan (Aussage 3U)
BRANCHE: Onlinehandel für Haustechnik-Produkte
SITZ: Bad Honnef
+++++++++++++++++++++++++++++++++
N26 Bank GmbH
ERSTNOTIZ: in drei bis fünf Jahren möglich (Aussage CEO vom September 2024)
BRANCHE: Smartphone-Bank
SITZ: Berlin
BEWERTUNG: spekulativ 8 Milliarden Euro
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares)
ERSTNOTIZ: angepeilt ist 2025
BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente)
SITZ: Frankfurt
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Contentful
ERSTNOTIZ: offen, Börsengang ist Option
BRANCHE: Software - Content Management Systeme (CMC)
SITZ: Berlin
BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option
BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
HH2E
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Wasserstoff-Projektentwickler
SITZ: Düsseldorf
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Celonis SE
ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen
BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)
SITZ: München
BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
DKV Mobility
ERSTNOTIZ: Zuletzt Rückzug von CVC
BRANCHE: Tankkarten-Anbieter
SITZ: Ratingen
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Raisin GmbH
ERSTNOTIZ: IPO laut Medienbericht (Handelsblatt, März 2025) für 2026 realistisch
BRANCHE: Finanzdienstleistungen
SITZ: Berlin
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Mobile.de
ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus
BRANCHE: Auto-Anzeigen
SITZ: Kleinmachnow
BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro
===
Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab
(END) Dow Jones Newswires
August 08, 2025 06:32 ET (10:32 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX leicht im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Nikkei deutlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Freitag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert unterdessen unterhalb der Nulllinie. An den Börsen in Asien waren am Freitag überwiegend schwache Abgaben zu sehen.