IPS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

IPS äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,03 JPY. Im Vorjahresviertel hatte IPS 7,73 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat IPS im vergangenen Quartal 742,9 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IPS 803,2 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at