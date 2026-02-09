|
IPS präsentierte Quartalsergebnisse
IPS hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 36,21 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IPS 37,79 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,08 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 995,6 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.
