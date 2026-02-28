|
28.02.2026 11:35:38
Iran meldet massive Cyberangriffe
TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Iran ist nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars Ziel von massiven Cyberangriffen geworden. Betroffen sind demnach mehrere inländische Nachrichtenagenturen und zentrale Plattformen, die mit erheblichen Störungen zu kämpfen hätten. Dazu zählten auch die Websites der Nachrichtenagenturen Irna und Isna. Die Agentur Fars steht den Revolutionsgarden nahe.
Viele Menschen im Iran umgehen staatliche Medien und informieren sich
- solange sie Zugang zum Internet haben - über Websites der
Auslandsopposition oder in sozialen Medien wie Instagram oder Telegram./da/DP/stk
