06.05.2026 15:56:38

Iran prüft US-Verhandlungsvorschlag

TEHERAN (dpa-AFX) - Inmitten neuer Drohungen von US-Präsident Donald Trump prüft der Iran einen neuen US-Verhandlungsvorschlag. Außenamtssprecher Ismail Baghai sagte der iranischen Nachrichtenagentur Isna, nach Prüfung des Vorschlages werde der Iran seine Position dazu an den Vermittlerstaat Pakistan übermitteln. Über Inhalte des Vorschlages machte Baghai demnach keine Angaben.

Indes wies Baghai einen US-Medienbericht der Nachrichtenwebseite "Axios" über einen möglicherweise bevorstehendes Abkommen zwischen den Kriegsparteien als überzogen zurück. "Axios" hatte unter Berufung auf US-Quellen berichtet, ein einseitiges Dokument zur kurzfristigen Beilegung des Krieges sei kurz vor dem gemeinsamen Abschluss.

Trump hatte zuvor dem Iran auf seiner Plattform Truth Social erneut gedroht: "Angenommen, der Iran erklärt sich bereit, das Vereinbarte zu erfüllen - was vielleicht eine gewagte Annahme ist -, dann wird die bereits legendäre "Epic Fury" ein Ende finden, und die äußerst wirksame Blockade wird es ermöglichen, dass die Straße von Hormus FÜR ALLE OFFEN ist, einschließlich des Irans". Die US-Regierung hatte ihrem Ende Februar gemeinsam mit Israel begonnenen Krieg gegen den Iran den Namen "Gewaltiger Zorn" ("Epic Fury") gegeben./mar/DP/jha

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