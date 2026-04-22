|
22.04.2026 19:52:38
Iran: US-Seeblockade Verstoß gegen Waffenruhe
TEHERAN (dpa-AFX) - Angesichts der einseitig von US-Präsident Donald Trump verlängerten Waffenruhe bekräftigt der Iran, die US-Seeblockade sei ein Verstoß gegen die Feuerpause. Die Öffnung der Straße von Hormus sei nicht möglich, wenn es zu solchen "schweren Verstößen gegen die Waffenruhe" komme, schrieb Irans Verhandlungsführer und Parlamentspräsident, Mohammed Bagher Ghalibaf, auf der Plattform X.
Der Iran hat laut iranischer Nachrichtenagentur Tasnim weiter keine Pläne, an Friedensgesprächen mit den USA teilzunehmen. US-Medien hatten zuvor berichtet, es könnte am Freitag eine neue Verhandlungsrunde geben. Die gemeinsam vereinbarte Waffenpause war am Dienstagabend vom US-Präsidenten einseitig verlängert worden. Wie viele Tage sie dauern soll, hatte Trump nicht gesagt. Der Iran hatte zuletzt Angriffe auf drei Frachtschiffe in der wichtigen Straße von Hormus für sich reklamiert./mar/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg und Ölpreisanstieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte. Die Wall Street bewegt sich seitwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag in Rot.