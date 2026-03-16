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16.03.2026 10:01:42
Iran War Risks Sharpening Fed Divisions Over Rate Cuts
The Federal Reserve is set to hold interest rates steady this week as officials grapple with a host of new economic risks stemming from the conflict in the Middle East.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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