Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
|
01.08.2026 12:47:19
Iran warns neighbors against being US 'defensive shield'
Iran has warned regional states against helping the US as Washington weighs possible "very hard" new strikes. Meanwhile, the Tehran-backed Houthis claim to have diverted eight Saudi tankers from the Red Sea. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!