Iran will weiter Uran anreichern

TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hat bekräftigt, nicht auf die Anreicherung von Uran verzichten zu wollen. Vor dem Hintergrund der Verhandlungen mit den USA über die Begrenzung des iranischen Atomprogramms sagte Araghtschi im iranischen Staatsfernsehen, alle Staaten der Welt hätten ein Recht auf ein ziviles und friedliches Atomprogramm. Der Iran wolle keine Atomwaffen, sondern Uran für zivile Zwecke anreichern. Es stehe nicht zur Debatte, darauf zu verzichten. Forderungen der USA, das Uranprogramm aufzugeben oder Uran über Drittländer zu importieren, lehne er ab. Das habe er auch UN-Generalsekretär António Guterres mitgeteilt.

Der Iran hatte sich 2015 in einem Abkommen verpflichtet, sein Atomprogramm deutlich einzuschränken. Zugestanden wurde dem Land ein maximaler Anreicherungsgrad von 3,67 Prozent und ein Vorrat von bis zu 300 Kilogramm Uran. Nach dem Ausstieg der USA aus dem Abkommen 2018 hatte sich auch Teheran nicht mehr an die Vereinbarungen gehalten und die Anreicherung auf 60 Prozent erhöht. Die Vorräte überschreiten mittlerweile 8.000 Kilogramm.

An diesem Samstag waren eigentlich wieder Atomverhandlungen zwischen dem Iran und den USA geplant, um eine neue Vereinbarung zu erreichen. Sie wurde jedoch offiziell wegen logistische Probleme abgesagt. Es gibt aber auch Vermutungen, dass die Positionen so weit auseinander liegen, dass Fortschritte derzeit nicht möglich sind. US-Präsident Donald Trump strebt einen neuen Deal mit der Islamischen Republik an. Eine Regelung der Urananreicherung gilt laut Beobachtern als wesentliche Voraussetzung für eine politische Einigung im Atomstreit./str/DP/he