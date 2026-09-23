23.09.2026 16:40:38

Irans Präsident kontert Trump-Kritik

NEW YORK (dpa-AFX) - Irans Präsident Massud Peseschkian hat scharfe Kritik von US-Präsident Donald Trump vehement zurückgewiesen. "Gestern sagte der Präsident der Vereinigten Staaten, wir seien Terroristen. Wir sind Opfer des Terrorismus", sagte Peseschkian bei der UN-Generaldebatte in New York.

Er kritisierte US-Angriffe auf zivile Ziele in der frühen Phase des Iran-Kriegs, darunter eine Mädchenschule und einen Sportkomplex im Süden des Landes. "Unsere unschuldigen Menschen sind in Wahrheit das Ziel der feigen Angriffe (...) und wir haben uns mit Stärke verteidigt", sagte Peseschkian weiter. "Amerika und Israel haben uns mit der neuesten Technologie und Ausrüstung angegriffen, und unsere Menschen haben mit Stärke standgehalten."/arb/DP/nas

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