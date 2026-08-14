Ircon International legte Quartalsergebnis vor

Ircon International hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,99 INR gegenüber 1,75 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,56 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 17,86 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at