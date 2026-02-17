Ireland Aktie
WKN DE: A0Q8L3 / ISIN: US46267T2069
|
17.02.2026 04:19:20
Ireland launches data protection probe into Grok's deepfakes
This latest investigation, on behalf of the EU, will look into whether X violated the bloc's data protection rules. Violations can lead to hefty fines.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
