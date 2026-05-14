IRPC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

IRPC stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 THB beziffert, während im Vorjahresquartal -0,060 THB je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,47 Prozent auf 76,84 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 72,86 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at