IRPC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

IRPC hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,02 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IRPC -0,240 THB je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat IRPC mit einem Umsatz von insgesamt 70,42 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,73 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 11,69 Prozent verringert.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,020 THB je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 68,18 Milliarden THB für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at