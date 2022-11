IRW-News: First Majestic Silver Corp.: First Majestic meldet anhaltenden Explorationserfolg mit 19,97 g/t Au auf 20,9 m in der Nähe des aktiven Untertageber...

IRW-PRESS: First Majestic Silver Corp.: First Majestic meldet anhaltenden Explorationserfolg mit 19,97 g/t Au auf 20,9 m in der Nähe des aktiven Untertagebergbaus bei Jerritt Canyon

1. November 2022. Vancouver, British Columbia, Kanada - First Majestic Silver Corp. (AG: NYSE; FR: TSX) (das Unternehmen oder First Majestic) freut sich, positive Bohrergebnisse aus seinem laufenden Explorationsprogramm bei der Goldmine Jerritt Canyon (Jerritt Canyon) in Elko County (Nevada) bekannt zu geben. Die Bohrkampagne 2022 umfasst gezielte Kernbohrungen für die kurzfristige Erschließung unter Tage, die die Erweiterungen bekannter Erzkontrollen in der Nähe des aktiven Bergbaus überprüfen, mittelfristig fokussierte Bohrungen, die das Vorhandensein mineralisierter Volumina in der Nähe historischer Abbaustätten zu bestätigen/zu überprüfen sollen, und langfristig fokussierte Bohrungen, die auf neue Goldentdeckungen im Bezirk abzielen (Abbildung 1).

Die heutigen Explorationsergebnisse scheinen die Goldmineralisierung im Nordwesten des vor Kurzem entdeckten Gebiets Zone 10 zwischen den in Betrieb befindlichen Minen SSX und Smith zu erweitern, sagt Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic. Dieser Goldabschnitt scheint eine weitere hochgradige unterirdische mineralisierte Linse in der Nähe der aktuellen Bergbauaktivitäten ermittelt zu haben, die ähnliche Goldgehalte wie die vor Kurzem entdeckte Zone 10 aufweist. In den nächsten Monaten sind weitere anschließende Explorationsbohrungen geplant, um die Ausmaße und die Gesamtgröße dieses aufregenden neuen Gebiets, das nur 80 Meter vom unterirdischen Zugang entfernt liegt, weiter abzugrenzen.

Abbildung 1: Lageplan des Konzessionsgebiets Jerritt Canyon, der das Gebiet der jüngsten gezielten Bohrkampagne umreißt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68056/FR_110122_DEPRcom.001.png

Die wichtigsten Ergebnisse des laufenden Explorationsprogramms des Unternehmens beinhalten die folgenden zusammengefassten neuen Goldbohrabschnitte in der Nähe des Verbindungsstollens zwischen den Minen Smith und SSX (Abbildung 2):

Die Nachfolgebohrungen des zuvor gemeldeten Bohrlochs SMI-LX-1102 in der Mine Smith (19,35 g/t auf 23,2 m) lieferten mehrere hochgradige Goldabschnitte in zwei Bohrlöchern (Abbildung 3). Die Bohrlöcher SMI-D10-EXP22-1076 und SMI-D10-EXP22-1078 scheinen das Potenzial der zuvor durchteuften Goldmineralisierungszone auf etwa 200 m entlang eines flach abfallenden stratigrafischen Kontakts zu erweitern; es wird angenommen, dass die Bohrlöcher die Mineralisierung in einem niedrigen Winkel mit einer zu diesem Zeitpunkt unbekannten wahren Mächtigkeit durchteufen. Die neuen Goldabschnitte befinden sich etwa 80 m bis 200 m nordwestlich des Verbindungsstollens und oberhalb des Grundwasserspiegels.

- SMI-D10-EXP22-1076:

- 19,97 g/t Au auf 20,9 m, einschließlich

- 5,12 g/t Au auf 7,6 m;

- 4,25 g/t Au auf 13,3 m

- SMI-D10-EXP22-1078:

- 7,14g/t Au auf 8,2 m und

- 3,75g/t Au auf 7,6 m

Das Bohrloch SSX-D01-EXP22-0615 wurde in der Mine SSX unterhalb und südwestlich der Goldabschnitte aus zwei Bohrlöchern abgeschlossen, die bereits im Mai und August 2022 gemeldet wurden (SSX-SR-608 und SSX-SR-612). Das neue Bohrloch durchteufte vier Goldabschnitte, die etwa 170 m bis 300 m von der bestehenden Minenerschließung bzw. vom Verbindungsstollen entfernt liegen. Die Geometrie der Goldmineralisierung scheint subhorizontal zu verlaufen und von mehr als einem stratigrafischen Horizont kontrolliert zu werden; die Bohrungen durchteuften die Goldzonen im Allgemeinen in einem geringen Winkel (Abbildung 4).

- SSX-D01-EXP22-0615:

- 6,95 g/t Au auf 17,7 m;

- 5,74 g/t Au auf 15,2 m;

- 4,58 g/t Au auf 10,1 m; und

- 4,64 g/t Au auf 7,7 m

Abbildung 2: Goldbohrlochabschnitte entlang des Verbindungsstollens zwischen den Minen Smith und SSX, Draufsicht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68056/FR_110122_DEPRcom.002.png

Abbildung 3: Jüngste Goldabschnitte in den Bohrlöchern im Gebiet der Mine Smith, Vertikalschnitt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68056/FR_110122_DEPRcom.003.png

Abbildung 4: Jüngste Goldabschnitte in den Bohrlöchern im Bereich der Mine SSX, Vertikalschnitt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68056/FR_110122_DEPRcom.004.png

Tabelle 1: Zusammenfassung bedeutender Goldabschnitte:

Bohrloch Ziel Bohrtyp Bedeutende Abschnitte

von (m) bis (m) Länge (m) Au (g/t)

SSX-D01-EXP22-0615 SSX DDH 171,6 189,3 17,7 6,95

SSX-D01-EXP22-0615 SSX DDH 242,6 248,7 6,1 3,35

SSX-D01-EXP22-0615 SSX DDH 264,0 279,2 15,2 5,74

einschl. 273,3 274,0 0,7 20,66

SSX-D01-EXP22-0615 SSX DDH 314,2 324,3 10,1 4,58

SSX-D01-EXP22-0615 SSX DDH 338,6 346,3 7,7 4,64

SMI-D10-EXP22-1076 Smith DDH 108,8 116,4 7,6 5,12

SMI-D10-EXP22-1076 Smith DDH 203,3 216,6 13,3 4,25

SMI-D10-EXP22-1076 Smith DDH 239,9 260,8 20,9 19,97

einschl. 244,4 249,3 4,9 39,92

einschl. 252,4 256,3 3,9 30,65

SMI-D10-EXP22-1078 Smith DDH 36,3 44,5 8,2 7,14

SMI-D10-EXP22-1078 Smith DDH 67,4 75,0 7,6 3,75

DDH steht für Diamantbohrloch;

Von, bis und Länge sind in Metern angegeben, die wahre Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt.

Die Goldbohrkernabschnitte werden unter Verwendung gewichteter Durchschnitte der ungedeckelten Analyseergebnisse, eines Cutoff-Gehalts von 3,0 g/t Au und einer Mindestlänge von 5 m zusammengesetzt. Maximal drei Meter unterhalb des Cutoff-Gehalts sind als interne Verwässerung des zusammengesetzten Abschnitts zulässig. Die wahre Mächtigkeit der Abschnitte ist derzeit nicht bekannt.

Die Bohrprogramme von First Majestic befolgen etablierte Protokolle zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC), was auch die Hinzugabe von Standard-, Leer- und Doppelproben in die Probencharge beinhaltet. Nach der eingehenden geologischen Protokollierung werden alle Bohrkernproben halbiert. Eine Hälfte des Kerns wird an Paragon Geochemical (Au-AA30, Au-GR30 - ISO/IEC 17025:2017) gesendet. Die verbleibende Kernhälfte wird zu Überprüfungs- und Referenzzwecken vor Ort aufbewahrt.

Die bei Paragon Geochemical eingereichten Proben werden getrocknet, zerkleinert und um 85 % auf 75 Mikrometer pulverisiert. Bei Paragon Geochemical wird der Goldgehalt mittels Brandprobe mit Königswasseraufschluss und abschließendem AAS-Verfahren analysiert. Proben mit einem Goldgehalt von mehr als 8 ppm werden mittels 30-g-Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Im Zentrallabor von First Majestic wird der Goldgehalt mittels Brandprobe mit abschließendem Atomabsorptionsverfahren analysiert. Bei mehr als 10 g/t Gold erfolgt die Analyse mittels 20-g-Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren.

Weitere Informationen zu QA/QC- und Datenverifizierungsangelegenheiten, den wichtigsten Annahmen, Parametern und Methoden, die das Unternehmen zur Schätzung von Mineralreserven und Mineralressourcen verwendet, sowie eine eingehende Beschreibung bekannter rechtlicher, politischer, ökologischer und sonstiger Risiken, die sich wesentlich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und die mögliche Erschließung der Mineralreserven und Mineralressourcen des Unternehmens auswirken können, entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht (Annual Information Form) des Unternehmens, der unter www.sedar.com abgerufen werden kann.

Die in diesem Bericht/dieser Erklärung/dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen Explorationsergebnisse dar. Der Leser sollte die dargelegten Informationen nicht zur Ableitung von Schätzungen der Tonnage und des Gehalts oder der Qualität verwenden.

Gonzalo Mercado, Vice President Exploration von First Majestic, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt und ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß NI 43-101.

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt die Silber-Gold-Mine San Dimas, die Goldmine Jerritt Canyon, die Silber-Gold-Mine Santa Elena und die Silbermine La Encantada.

First Majestic ist stolz darauf, einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online im Bullion Store zu den niedrigsten Prämien erworben werden.

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie über info@firstmajestic.com oder auf unserer Website unter www.firstmajestic.com bzw. unter unserer gebührenfreien Telefonnummer 1.866.529.2807.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

gezeichnet

Keith Neumeyer, President & CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, Geschäftsaussichten oder -chancen des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht ermittelbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen, die wiederum auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete künftige Entwicklungen. Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf Explorationsaktivitäten und deren mögliche Ergebnisse. Die Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Aussagen über nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen können auch als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, soweit sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei einer Erschließung des Konzessionsgebiets entdeckt wird, und im Falle von gemessenen und angezeigten Mineralressourcen oder nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven spiegeln diese Aussagen die auf bestimmten Annahmen beruhende Schlussfolgerung wider, dass die Minerallagerstätte wirtschaftlich abbaubar ist. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele bzw. zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (oft, aber nicht immer, unter Gebrauch von Wörtern oder Begriffen wie suchen, rechnen mit, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, vorhersagen, prognostizieren, Potenzial, Ziel, beabsichtigen, könnten, dürften, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Die aktuellen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem: wesentliche nachteilige Änderungen, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; das Versäumnis von Vertragspartnern des Unternehmens, die vereinbarten Leistungen zu erbringen; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; und das Versäumnis von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse zu liefern, die eine Fortsetzung der Exploration, der Studien, der Entwicklung oder des Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden. Obwohl First Majestic versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

