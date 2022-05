IRW-News: First Majestic Silver Corp.: First Majestic meldet geplanten Verkauf der Silbermine La Guitarra

IRW-PRESS: First Majestic Silver Corp.: First Majestic meldet geplanten Verkauf der Silbermine La Guitarra

Vancouver, BC, Kanada - First Majestic Silver Corp. (AG: NYSE; FR: TSX) (das Unternehmen oder First Majestic) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 24. Mai 2022 eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf seiner zu 100 % unternehmenseigenen ehemals aktiven Silbermine La Guitarra im Bergbaubezirk Temascaltepec im Bundesstaat Mexiko (Mexiko) an Sierra Madre Gold & Silver Ltd. (Sierra Madre) (SM: TSX.V) zu einem Gesamtpreis von 35 Millionen USD unterzeichnet hat (die Transaktion). Eine Bedingung für den Abschluss der Transaktion ist, dass Sierra Madre im Rahmen einer Privatplatzierung gleichzeitig mit oder vor dem Abschluss der Transaktion mindestens 10 Millionen CAD einnimmt.

Die Gesamtgegenleistung besteht aus 69.063.076 Aktien von Sierra Madre zu einem angenommenen Preis von 0,65 Dollar pro Sierra Madre-Aktie, was einem Gesamtwert von 35 Millionen USD entspricht. Nach dem Abschluss wird First Majestic auch eine 2%ige NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Return Royalty) auf die gesamte Mineralproduktion aus den Konzessionen bei La Guitarra gewährt. Die NSR-Lizenzgebühr ist Gegenstand einer Rückkaufoption, wobei Sierra Madre die Hälfte (1 %) für 2 Millionen USD zurückkaufen kann. Der Aktienanteil der Gegenleistung wird bei Abschluss der Transaktion gezahlt.

Nach Abschluss der Transaktion wird First Majestic rund 47 % der ausstehenden Aktien von Sierra Madre halten. Die Aktien sind an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum sowie vertragliche Weiterverkaufsbeschränkungen gebunden. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und anderen üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte erfolgen.

Die Silbermine La Guitarra ist ein ehemaliger Silber- und Goldproduktionsbetrieb, der von First Majestic im August 2018 in den Pflege- und Wartungszustand gestellt wurde. Sierra Madre ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk derzeit auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung der Konzessionsgebiete Tepic und La Tigra in Nayarit (Mexiko) gerichtet ist. Sierra Madre wird von einem erfahrenen Managementteam geleitet, das die Mine La Guitarra zuvor von 2006 bis 2009 betrieben hat und Erfolge bei der Bildung von Vermögenswerten in Mexiko durch die Entdeckung, Weiterentwicklung und Monetarisierung von Projekten vorweisen kann.

Über First Majestic

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt die Silber-Gold-Mine San Dimas, die Goldmine Jerritt Canyon, die Silber-Gold-Mine Santa Elena und die Silbermine La Encantada.

First Majestic ist stolz darauf, einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online im Bullion Store zu den niedrigsten Prämien erworben werden.

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie über info@firstmajestic.com oder auf unserer Website unter www.firstmajestic.com bzw. unter unserer gebührenfreien Telefonnummer 1.866.529.2807.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

Unterschrift

Keith Neumeyer, President & CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, Geschäftsaussichten oder -chancen des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht ermittelbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen, die wiederum auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen basieren. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele bzw. zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (oft, aber nicht immer, unter Gebrauch von Wörtern oder Begriffen wie suchen, rechnen mit, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, vorhersagen, prognostizieren, Potenzial, Ziel, beabsichtigen, könnten, dürften, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf: den Abschluss der Transaktion und den Zeitpunkt des Abschlusses. Diese Aussagen beruhen auf den Annahmen des Unternehmens, dass alle Bedingungen für den Abschluss der Transaktion rechtzeitig erfüllt werden und der Abschluss in der zweiten Jahreshälfte 2022 erfolgen wird. Diese Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die aktuellen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem: Risiken in Verbindung mit dem Abschluss der Finanzierung von Sierra Madre, das Risiko, dass die Genehmigung durch die TSX Venture Exchange nicht eingeholt werden kann und Risiken in Verbindung mit der Fähigkeit der Parteien, die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion zu erfüllen. Obwohl First Majestic versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

