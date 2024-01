IRW-News: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko informiert über Änderungen im Board

IRW-PRESS: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko informiert über Änderungen im Board

Montreal, 31. Januar 2024 - Osisko Gold Royalties Ltd ("Osisko" oder das "Unternehmen") (TSX und NYSE: OR) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/ - gibt heute bekannt, dass John R. Baird mit sofortiger Wirkung als Director des Unternehmens zurückgetreten ist.

Herr Baird wurde im April 2020 als unabhängiges Vorstandsmitglied in den Vorstand berufen. Während dieser Zeit war Herr Baird Vorsitzender des Governance- und Nominierungsausschusses. Das Unternehmen dankt Herrn Baird für seine vielen wertvollen Beiträge während seiner Amtszeit im Board of Directors und wünscht ihm viel Erfolg bei seinen zukünftigen Unternehmungen.

Norman MacDonald, Vorsitzender des Board of Directors von Osisko, sagte dazu: "John war fast vier Jahre lang ein wichtiges unabhängiges Mitglied des Board of Directors von Osisko, und in dieser Zeit hat das Unternehmen sehr von seiner einzigartigen Kombination aus Wissen und Erfahrung profitiert. Im Namen des Board of Directors, des Managements und der Aktionäre des Unternehmens möchte ich John für die Zukunft alles Gute wünschen."

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko Gold Royalties Ltd ist ein Edelmetall-Lizenzunternehmen, das ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 180 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen besitzt. Das Portfolio von Osisko wird von seinem Eckpfeiler, einer 3-5%igen Net Smelter Return Royalty auf die Mine Canadian Malartic, eine der größten Goldminen Kanadas, getragen.

Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Gold Royalties Ltd:

Grant Moenting

Vizepräsident, Kapitalmärkte

Tel: (514) 940-0670 #116

Mobil: (365) 275-1954

E-Mail: gmoenting@osiskogr.com

Heather Taylor

Vizepräsident, Nachhaltigkeit und Kommunikation

Tel: (514) 940-0670 #105

E-Mail: htaylor@osiskogr.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

