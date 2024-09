IRW-News: Starcore International Mines Ltd.: Starcore meldet zum 30. April 2024 eine Erhöhung der Mineralreserven und Mineralressourcen

IRW-PRESS: Starcore International Mines Ltd.: Starcore meldet zum 30. April 2024 eine Erhöhung der Mineralreserven und Mineralressourcen

23. September 2024, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Starcore Mines International Ltd. (TSX:SAM ) (Starcore oder das Unternehmen) gibt seine geschätzten Mineralreserven und Mineralressourcen mit Stand zum 30. April 2024 für seine Mine San Martin bekannt, welche sich im mexikanischen Bundesstaat Queretaro befindet. Der Bericht wurde auf SEDAR+ eingereicht und steht auch auf der Website des Unternehmens unter www.starcore.com zur Verfügung.

Es wird geschätzt, dass die nachgewiesenen und wahrscheinlichen (Proven and Probable) Mineralreserven ungefähr 96.298 Unzen Gold und 710.435 Unzen Silber enthalten, was einem Bestand von 104.962 Unzen Goldäquivalent entspricht. Die Schätzungen zu den nachgewiesenen und angedeuteten (Measured and Indicated) Mineralressourcen ergeben ungefähr 97.396 Unzen Gold und 720.623 Unzen Silber, was einem Bestand von 106.185 Unzen Goldäquivalent entspricht. Die geschätzten vermuteten (Inferred) Mineralressourcen belaufen sich auf ungefähr 47.972 Unzen Gold und 355.856 Unzen Silber, entsprechend einem Bestand von 52.312 Unzen Goldäquivalent. Die aktualisierten Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen werden netto von der Produktion aus dem Konzessionsgebiet San Martin gemeldet (siehe untenstehende Tabelle).

Salvador Garcia, COO von Starcore, erklärte: Ich bin höchst erfreut, unsere Reserven- und Ressourcenschätzung zum Ende des Jahres bekannt zu geben. Anhand dieser aktualisierten Schätzung hat Starcore die Mineralreserven von San Martin seit Beginn des Betriebs im Jahr 2008 erhöht und etwa (bis heute) 286.112 Unzen vor der Erschöpfung der Mine hinzugefügt. Unser Umwandlungsbohrprogramm von 2023 hat es uns ermöglicht, unsere Reserven sowie nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen zu erweitern. Auf Basis der geplanten Umwandlungs- und Explorationsprogramme für 2024 bin ich sehr optimistisch über das Potenzial, im kommenden Jahr mehr Unzen hinzufügen.

Für 2024 ist zu den Mineralreserven ein Bestand von 104.962 Unzen Goldäquivalent angegeben worden - eine Erhöhung bei den Reserven von 27 % im Vergleich zu der Schätzung für 2022, bei der 82.562 Unzen Goldäquivalent angegeben wurden. In diesem Update wird über karbonatisches Mineral (wie in einer früheren Pressemitteilungen bezeichnet) berichtet, das 49.539 der insgesamt enthaltenen Reserven entspricht. Die metallurgischen Untersuchungen und Prüfungen, die im vorigen Jahr von Kappes Cassiday and Associates in Reno, Nevada (USA) durchgeführt wurden, waren sehr positiv und haben eine Gewinnung von ungefähr 70 % für Gold sowie 55 % für Silber erzielt. Vor diesem starken technischen Hintergrund denken wir, dass wir dieses karbonatisches Erz - welches einen Goldgehalt von etwa 3,1 g/Tonne sowie 20 g/Tonne Silber aufweist - als ein wirtschaftliches Erz einstufen können.

Diese Art von Material ist bedeutungsvoll, da es ein Anzeichen für das Bestehen eines gewaltigen Potenzials ist und die Exploration in der Tiefe und in lateralen Ausdehnungen unterstützt, um kurz- und mittelfristig die Ressourcen und Reserven zu erhöhen.

Starcore plant, im Jahr 2024 bei seiner Hauptmine San Martin über 6.000 Meter an Bohrungen durchzuführen, die auf die minennahe Exploration zur Erneuerung der Mineralreserven ausgerichtet sind.

Mineralreserven zum 30. April 2024

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76903/Starcore_230924_DEPRCOM.001.png

Mineralressourcen zum 30. April 2024

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76903/Starcore_230924_DEPRCOM.002.png

1.-Das effektive Datum der Mineralressourcenschätzung ist der 30. April 2024.

2.-Die Schätzungen und Angaben der Mineralressourcen wurden gemäß den Richtlinien des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) ausgeführt.

3.-Die Mineralressourcen wurden in die Vertrauenskategorien nachgewiesen, angedeuteten und vermutet eingeteilt.

4.-Vermutete Mineralressourcen werden geologisch als zu spekulativ angesehen, um sie mit Erwägungen von Wirtschaftlichkeit in Zusammenhang zu bringen, so dass sie als Mineralreserven eingestuft werden könnten.

5.-Es bestehen realistische Aussichten für eine spätere wirtschaftliche Gewinnung der Mineralressourcen, wenn sie ausreichend räumliche Kontinuität der Mineralisierung in einem potenziell abbaubaren Format beschränkt aufzeigen. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität.

6.-Die bei der Angabe der Mineralressourcen verwendeten Preise waren: 1.891 $ pro Unze Gold und 23,06 $ pro Unze Silber.

7.-Der Cut-Off-Grad bei den Ressourcen und Reserven beruht auf 1,29 g/t Goldäquivalent.

8.-Diese Mineralressourcen- und reservenschätzung wurde unter der Aufsicht von Erme Enriquez, MSc, CPG, unabhängiger Berater, der eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 ist, erstellt bzw. von diesem überprüft.

9.-Gehalte werden als enthaltenes Metall vor Anbringen der Mühlenausbeute angezeigt. Das Unternehmen hat in Bezug auf die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten einen Verifizierungsprozess unternommen.

10.-Bei der geologischen Auswertung und Ressourcenschätzung wurden insgesamt 441 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 52.605 Metern und 5.427 Schlitzproben verwendet. In die Modellierung wurden mehrere alte historische Bohrlöcher eingeschlossen.

Über Starcore

Starcore International Mines ist im Bereich der Edelmetallproduktion tätig, wobei der Schwerpunkt und die Erfahrung in Mexiko liegt. Diese Basis an produzierenden Vermögenswerten wurde durch Explorations- und Erschließungsprojekte in ganz Nordamerika ergänzt. Mit dem Projekt in Côte dIvoire hat Starcore, seine Reichweite international erweitert. Das Unternehmen ist führend im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung und setzt sich für wertorientierte Entscheidungen ein, die den Unternehmenswert langfristig steigern. Weitere Informationen finden Sie auf der anlegerfreundlichen Website: www.starcore.com.

IM NAMEN VON STARCORE INTERNATIONAL MINES LTD.

(sgd.) Robert Eadie

President & Chief Executive Officer

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

ROBERT EADIE

Telefon: (604) 602-4935 Durchwahl 205

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen (zukunftsgerichtete Aussagen). Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die Erwartungen des Managements und das Potenzial der Projekte des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen des Managements des Unternehmens sowie auf Annahmen und Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen, und spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, und dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

