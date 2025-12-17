OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
17.12.2025 15:21:00
Is a new OpenAI deal what Amazon’s stock needs to finally come alive?
Amazon’s stock is near flat this year. A reported $10 billion deal with OpenAI may energize investors — or it could fuel further fears about an AI bubble.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
