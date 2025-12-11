OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
11.12.2025 17:42:00
Disney steigt bei OpenAI ein: MicKI Mouse
Der Unterhaltungsgigant Disney beteiligt sich mit einer Milliarde Dollar an OpenAI. Kritiker fürchten eine Flutwelle von KI-generierten Mickeys und Donalds. Dabei ist ein anderer Teil des Deals viel spannender.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OpenAImehr Nachrichten
Analysen zu OpenAImehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Walt Disney
|95,22
|1,51%
|Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs
|2 480,00
|2,27%