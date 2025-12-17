OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
17.12.2025 10:05:00
OpenAI: Amazon erwägt offenbar Milliarden-Investition
Der Techkonzern Amazon denkt laut Medienberichten darüber nach, Milliarden Dollar in den ChatGPT-Entwickler zu investieren. So könnten sich die Machtverhältnisse beim KI-Giganten OpenAI erheblich verschieben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!