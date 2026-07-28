Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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28.07.2026 06:00:23
Is a private equity megadeal brewing?
One of the premier private lenders on Wall Street has held talks to acquire one of the oldest and most profitable private equity firmsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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