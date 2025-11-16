ACM Researc a Aktie

WKN DE: A2H62F / ISIN: US00108J1097

16.11.2025 18:36:26

Is ACM Research Stock a Buy After Investment Firm Seldon Capital Initiated a Large Position?

According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, 2025, investment management firm Seldon Capital LP disclosed a new position in ACM Research (NASDAQ:ACMR), adding 193,242 shares.The estimated value of this position at quarter-end was $7.56 million, based on the reported holding as of September 30, 2025. The fund reported 70 total positions for the period.This is a new position, representing 2.66% of Seldon Capital's 13F AUM.
