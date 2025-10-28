Ares Capital CorpShs Aktie

Ares Capital CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DQY4 / ISIN: US04010L1035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 09:35:00

Is Ares Capital Stock a Buy Now?

The big selling point for Ares Capital (NASDAQ: ARCC) is its huge 9.6% dividend yield. Part of the reason for that is that, as a business development company (BDC), Ares Capital's corporate structure is designed to pass income on to investors.However, there's an important wrinkle with BDCs that you can't ignore if you are considering buying Ares Capital because of its lofty yield.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ares Capital CorpShsmehr Nachrichten