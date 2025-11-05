Avantor Aktie

WKN DE: A2PJN6 / ISIN: US05352A1007

05.11.2025 05:50:32

Is Avantor Stock a Buy After the Incoming Chairman of the Board Purchased Shares Worth Over $1 Million?

Gregory L. Summe, who is on the Board of Avantor (NYSE:AVTR), completed an open-market purchase of 100,000 shares in the company on October 30, 2025, as disclosed in this SEC Form 4 filing. Mr. Summe will become Avantor's next Chairman of the Board at the start of 2026.Transaction value calculated using the SEC Form 4 reported price ($11.25) as of October 30, 2025. Post-transaction value calculated using the SEC Form 4 reported price ($11.25).What was the scale and impact of this transaction on direct ownership?Gregory L. Summe purchased 100,000 shares on October 30, 2025, representing a transaction value of ~$1.1 million. Following this trade, direct and indirect ownership totaled 358,111 shares with 300,000 held in a trust as of October 30, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
