Avantor Aktie
WKN DE: A2PJN6 / ISIN: US05352A1007
|
05.11.2025 05:50:32
Is Avantor Stock a Buy After the Incoming Chairman of the Board Purchased Shares Worth Over $1 Million?
Gregory L. Summe, who is on the Board of Avantor (NYSE:AVTR), completed an open-market purchase of 100,000 shares in the company on October 30, 2025, as disclosed in this SEC Form 4 filing. Mr. Summe will become Avantor's next Chairman of the Board at the start of 2026.Transaction value calculated using the SEC Form 4 reported price ($11.25) as of October 30, 2025. Post-transaction value calculated using the SEC Form 4 reported price ($11.25).What was the scale and impact of this transaction on direct ownership?Gregory L. Summe purchased 100,000 shares on October 30, 2025, representing a transaction value of ~$1.1 million. Following this trade, direct and indirect ownership totaled 358,111 shares with 300,000 held in a trust as of October 30, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Avantor Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Avantor Inc Registered Shs
|9,95
|0,00%