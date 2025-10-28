Ausblick: Avantor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Avantor veröffentlicht am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,225 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Avantor in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,90 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 1,65 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,947 USD aus. Im Vorjahr waren 1,04 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 6,62 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at