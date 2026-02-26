Bloom Energy Aktie

Bloom Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

26.02.2026 18:45:00

Is Bloom Energy Stock a Buy Right Now?

Bloom Energy (NYSE: BE) stock is off to a strong start in 2026.The clean energy stock has already popped 62% year to date, with a monstrous gain of over 600% since last February.The company's solid oxide fuel cells have quickly emerged as the likeliest solution to the enormous demand for clean, continuous power by artificial intelligence (AI) data centers. The advantage here can't be overstated: Unlike the choir of energy start-ups -- like Oklo (NYSE: OKLO) -- that have yet to scale their energy products commercially, Bloom has a growing body of companies using its product for power generation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Bloom Energy

