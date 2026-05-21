Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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21.05.2026 06:00:09
Is Chris Hohn Britain’s answer to Warren Buffett?
The billionaire hedge fund manager has deep convictions on finance, philanthropy — and, increasingly, faithWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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