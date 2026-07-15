Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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15.07.2026 13:04:02
One answer to EU strategic autonomy is orbiting overhead
The Galileo satellite programme offers a model for funding joint defence projects and creating joint revenuesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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