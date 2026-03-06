CoreWeave Aktie
Is CoreWeave Stock Going to $150?
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) stock has been battered badly following the release of its fourth-quarter 2025 results on Feb. 26. Shares of the neocloud infrastructure company shed more than 18% of their value on the day following the earnings release, which isn't surprising when you take a closer look at its numbers.Though CoreWeave's revenue was ahead of Wall Street's expectations, it posted a bigger-than-expected loss. Moreover, the guidance missed consensus estimates. It is easy to see why investors pressed the panic button, but this may have opened an opportunity for savvy investors to buy a top artificial intelligence (AI) stock on the cheap.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
