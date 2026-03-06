CoreWeave Aktie

CoreWeave für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.03.2026 12:51:00

Is CoreWeave Stock Going to $150?

CoreWeave (NASDAQ: CRWV) stock has been battered badly following the release of its fourth-quarter 2025 results on Feb. 26. Shares of the neocloud infrastructure company shed more than 18% of their value on the day following the earnings release, which isn't surprising when you take a closer look at its numbers.Though CoreWeave's revenue was ahead of Wall Street's expectations, it posted a bigger-than-expected loss. Moreover, the guidance missed consensus estimates. It is easy to see why investors pressed the panic button, but this may have opened an opportunity for savvy investors to buy a top artificial intelligence (AI) stock on the cheap.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung

mehr Nachrichten

Analysen zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CoreWeave 62,60 -2,49% CoreWeave
Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung 3,56 0,00% Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:22 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen