CRISPR Therapeutics Aktie
WKN DE: A2AT0Z / ISIN: CH0334081137
|
19.12.2025 12:45:00
Is CRISPR Therapeutics a Buy, Sell, or Hold in 2026?
CRISPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP) has had a volatile performance over the past five years. While its stock is up more than 40% this year, in three of the past five years it has fallen by more than 30%. Overall, the stock has declined more than 60% of the past five years. It hasn't been a good stock to own, especially when compared to the S&P 500, which has risen by 85% over that stretch.The company does possess a lot of potential, with its approved gene-editing treatment Casgevy. Unfortunately, sales from that haven't exactly been soaring, and thus its financial performance has remained fairly underwhelming. But its development partner, Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX), is optimistic that 2026 will be a better year.There are still many question marks around CRISPR's stock today. And with a market cap of around $5.4 billion, it's a modestly valued healthcare company with potential upside, but also some risk. What should you do with it, heading into 2026: buy, sell, or hold?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CRISPR Therapeutics AGmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu CRISPR Therapeutics AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CRISPR Therapeutics AG
|47,40
|2,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.