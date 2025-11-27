D-Wave Quantum Aktie

D-Wave Quantum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099

27.11.2025 11:15:00

Is D-Wave Quantum a Millionaire-Maker Stock?

Investor hype around quantum computing recently hit a fever pitch. Stocks like D-Wave Quantum (NASDAQ: QUBT) soared more than 10x in the last year or so as investors got bullish around recent advancements in quantum computing technology.But then, in the last month or so, a lot of these gains have been wiped out. D-Wave Quantum stock has quickly fallen 54% from highs, trading back to a price of around $10 a share as of this writing on Nov. 22.Does that make D-Wave Quantum a millionaire-maker stock for investors who buy today?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
