D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
27.11.2025 11:15:00
Is D-Wave Quantum a Millionaire-Maker Stock?
Investor hype around quantum computing recently hit a fever pitch. Stocks like D-Wave Quantum (NASDAQ: QUBT) soared more than 10x in the last year or so as investors got bullish around recent advancements in quantum computing technology.But then, in the last month or so, a lot of these gains have been wiped out. D-Wave Quantum stock has quickly fallen 54% from highs, trading back to a price of around $10 a share as of this writing on Nov. 22.Does that make D-Wave Quantum a millionaire-maker stock for investors who buy today?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
