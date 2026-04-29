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WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8

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29.04.2026 11:00:00

Is Hyperliquid Going to $0?

One of the less-discussed aspects of crypto investing is the number of cryptocurrencies that have shot to fame with huge gains, only to lose momentum and spend years in limbo. Hyperliquid (CRYPTO: HYPE) may well become one of them. It rose about 150% in the first nine months of last year, then stumbled before recouping some of the loss. Still, the crypto is down about 30% from its all-time high in September 2025. Hyperliquid customer uses the utility token HYPE for the blockchain's decentralized exchange (DEX), a place where trading occurs without an intermediary. Although it may not go to $0 unless the platform fails, there's a good chance it will be another in a long line of forgettable former crypto stars.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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