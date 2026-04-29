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Geändert am: 29.04.2026 22:50:35

Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: US-Börsen letztlich uneins -- ATX schließt deutlich fester -- DAX geht schwächer aus dem Handel -- Chinas Börsen schließen im Plus - Nikkei ruht feiertagsbedingt

Der heimische Markt verbuchte am Mittwoch Gewinne, wohingegen sich der deutsche Leitindex abwärts bewegte. In den USA waren gemischte Tendenzen zu sehen. An den chinesischen Börsen ging es zur Wochenmitte nach oben. Der Handel in Japan ruhte derweil feiertagsbedingt.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt erzielte am Mittwoch Zuwächse.

Nach einem befestigten Start verblieb der ATX in der Gewinnzone und schloss 0,94 Prozent stärker bei 5.833,94 Zählern.

Spannung herrschte international vor wichtigen Quartalsbilanzen aus den USA und der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend. Für Zurückhaltung sorgten zudem auch die anhaltend hohen Ölpreise angesichts der weiterhin stockenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA.

Auf Unternehmensebene standen am heimischen Aktienmarkt Andritz mit einer Zahlenvorlage für das 1. Quartal und Warimpex mit Ergebnissen für 2025 im Blickfeld.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt agierten am Mittwoch zurückhaltend.

Nach einer freundlichen Eröffnung drehte der DAX ins Minus und ging 0,27 Prozent schwächer bei 23.954,56 Punkten in den Feierabend.

Angesichts weiter steigender Ölpreise, einer Flut an Unternehmenszahlen und der am Abend anstehenden US-Zinsentscheidung hielten sich die Anleger zurück.

Aufgrund neuer Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran legten die Ölpreise deutlich zu. Bereits zuvor hatten die USA signalisiert, dass sie an der Seeblockade iranischer Häfen festhalten würden, um Teherans Ölexporte zu unterbinden und das Land an den Verhandlungstisch zurückzubringen.

Die Fed wird in einem durch den Iran-Krieg verunsicherten Umfeld ihre Leitzinsen an diesem Mittwoch wohl zum dritten Mal in Folge nicht verändern. Die Unsicherheit mit Blick auf die weitere Geldpolitik ist groß. Entscheidend bleibt der Krieg zwischen den USA und dem Iran. Eine Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht und könnte auch in den USA die Inflation weiter anheizen sowie das Wirtschaftswachstum dämpfen.

Auf beiden Seiten des Atlantiks nahm zur Wochenmitte zudem die Berichtssaison der Unternehmen mächtig Fahrt auf. In den USA veröffentlichen am Abend nach dem Börsenschluss in New York mit Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft gleich vier Unternehmen aus der Gruppe der Magnificent 7 ihre Quartalszahlen. In Deutschland standen allein von den DAX-Werten sechs Quartalsberichte auf der Agenda.

WALL STREET

US-Anleger hielten sich zur Wochenmitte angesichts eines vollen Terminkalenders eher zurück.

Der Dow Jones beendete den Handel um 0,57 Prozent tiefer bei 48.861,81 Punkten. Zu Beginn hatte er noch knapp im Plus notiert, rutschte anschließend jedoch in die Verlustzone ab, wo er sich dann auch im weiteren Verlauf festsetzte.
Der NASDAQ Composite ging bei 24.673,24 Punkten um nur 0,04 Prozent höher aus der Sitzung. Er hatte etwas leichter eröffnet und war anschließend mit wechselnden Vorzeichen - aber einer eher negativen Tendenz - um die Nulllinie geschwankt.

Dabei geriet der Iran-Krieg immer weiter in den Hintergrund - trotz erneut steigender Ölpreise. Bereits am Vortag spielte der Nahost-Krieg keine große Rolle, als KI-Sorgen rund um OpenAI den Technologiesektor belastet hatten. Dieser stand auch zur Wochenmitte mit den Geschäftsausweisen von Amazon, Meta, Microsoft, Alphabet und eBay im Fokus.

Doch gewährten all diese Unternehmen erst nach der Schlussglocke den Blick in die Bücher. Die vier erstgenannten Technologiegrößen investieren viel Geld in KI, daher könnte ihre Investitionsprognose dazu beitragen, die jüngste Unruhe zu beruhigen. "Die Ergebnisse und Ausblicke dieser Unternehmen können die Entwicklung auf Indexebene und die Stimmung der Anleger maßgeblich beeinflussen", urteilte SWBC-Chefmarktstratege Chris Brigati.

Parallel dazu stand die Federal Reserve im Rampenlicht: Sie hat am Abend die aktuellen Zinssätze bestätigt. Zudem hat Jerome Powell seine voraussichtlich letzte Pressekonferenz abgehalten. Dabei wird jedes Wort des scheidenden Fed-Chefs auf die Goldwaage gelegt, da der Markt nach Orientierung sucht, wie die Notenbank auf den ölpreisgetriebenen Inflationsdruck bei gleichzeitig schwächeren Konjunkturaussichten reagieren wird.

ASIEN

Die chinesischen Börsen tendierten am Mittwoch gen Norden.

In Tokio notierte der Nikkei 225 am Dienstag letztlich 1,02 Prozent tiefer bei 59.917,46 Punkten, nachdem er am Montag erstmals in seiner Geschichte die 60.000-Punkte-Marke geknackt hatte. Er blieb am Mittwoch feiertagsbedingt geschlossen.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite zur Wochenmitte letztlich um 0,71 Prozent auf 4.107,51 Einheiten.

In Hongkong kletterte der Hang Seng unterdessen um 1,68 Prozent auf 26.111,84 Zähler.

Die Vorgaben aus den USA waren negativ. Dort standen vor allem Technologiewerte unter Druck, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, OpenAI habe bei Nutzerzahl und Umsatz die eigenen Ziele verfehlt. Das hatte Zweifel an der Nachhaltigkeit der massiven KI-Investitionen geweckt. Daneben agierten die Anleger wegen der am späten Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank zurückhaltend. Überdies stehen nach US-Börsenschluss Quartalszahlen der US-Technologieschwergewichte Meta Platforms, Alphabet, Amazon und Microsoft zur Veröffentlichung an. Und nicht zuletzt dämpften übergeordnet weiter der Iran-Krieg und der drastisch gestiegene Ölpreis die Kauflust der Anleger.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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Bildquelle: wienerborse.at, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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Baumwolle 0,80 0,01 0,70
Bleipreis 1 937,10 -16,30 -0,83
Dieselpreis Benzin 2,20 0,02 0,78
EEX Strompreis Phelix DE 97,10 0,05 0,05
Erdgaspreis - Natural Gas 2,81 0,04 1,52
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 4 593,35 -29,25 -0,63
Haferpreis 3,17 -0,12 -3,57
Heizölpreis 108,84 -0,53 -0,48
Holzpreis 571,00 -
Kaffeepreis 3,01 -0,04 -1,43
Kakaopreis 2 610,00 102,00 4,07
Kohlepreis 109,25 -1,25 -1,13
Kupferpreis 13 015,40 23,75 0,18
Lebendrindpreis 2,58 0,02 0,62
Mageres Schwein Preis 0,93 -0,02 -1,74
Maispreis 4,66 0,01 0,27
Mastrindpreis 3,74 0,01 0,40
Milchpreis 17,20 0,01 0,06
Naphthapreis (European) 936,23 0,09 0,01
Nickelpreis 19 260,00 -4,00 -0,02
Orangensaftpreis 1,67 0,10 6,29
Palladiumpreis 1 533,00 4,50 0,29
Palmölpreis 4 503,00 4,00 0,09
Platinpreis 1 982,00 -7,50 -0,38
Rapspreis 526,75 -69,75 -11,69
Reispreis 10,75 -0,05 -0,46
Silberpreis 73,60 -0,16 -0,22
Sojabohnenmehlpreis 324,00 1,70 0,53
Sojabohnenpreis 11,87 0,05 0,40
Sojabohnenölpreis 0,76 0,08
Super Benzin 2,11 0,02 0,96
Weizenpreis 191,00 -3,25 -1,67
Zinkpreis 3 362,00 31,35 0,94
Zinnpreis 49 548,50 -200,50 -0,40
Zuckerpreis 0,15 -0,68
Ölpreis (Brent) 111,31 -2,78 -2,44
Ölpreis (WTI) 106,33 1,26 1,20

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DAX 24 292,38 1,41%
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