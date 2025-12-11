IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
|
11.12.2025 16:25:00
Is IonQ a Buy?
IonQ (NYSE: IONQ) has attracted a large following based on the premise that the nascent quantum computing market could usher in a host of new advancements in areas such as materials science, artificial intelligence (AI) modeling, drug discovery, and more. The company is taking a relatively unusual approach to quantum computing, utilizing trapped-ion qubits to process data.However, IonQ is spending heavily as it develops its technology, and its losses are mounting. Despite quantum computing's potential, I think it would be best not to buy IonQ stock right now. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
