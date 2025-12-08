IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
|
08.12.2025 21:00:00
Is IonQ a Millionaire-Maker Stock?
With shares up by a relatively modest 63% over the past 12 months, IonQ (NYSE: IONQ) hasn't received as much hype as other pure-play quantum computing stocks like Rigetti Computing and D-Wave Quantum, which have both soared by over 800% over the same time period. That said, the investor optimism is mainly related to industrywide tailwinds that can't be attributed to one specific company. Let's dig deeper into the pros and cons of IonQ to see how it compares to the alternatives and decide if it has millionaire-maker potential.Much like generative artificial intelligence (AI) today, and the internet before it, quantum computing is one of those once-in-a-generation technologies that promises to totally change the way people live and do business. The goal is to create devices capable of quickly solving problems that would currently be unfeasible for the most powerful supercomputers. And if things work out, it could allow scientists to quickly discover new materials, logistics routes, or pharmaceutical drugs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|IonQ
|45,60
|0,88%
