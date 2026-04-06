ION LtdShs Aktie
WKN: 870030 / ISIN: AU000000ION0
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06.04.2026 18:15:00
Is IonQ's Trapped Ion Technology Its Secret Weapon in Quantum Computing?
IonQ (NYSE: IONQ) is one of the leading quantum computing investment opportunities today. It generates the most revenue of any of this industry niche's pure plays and seems to hold a technological advantage as well, making it a smart stock pick in this cutting-edge sector.However, it's doing quantum computing differently from everyone else. It's utilizing a technique known as trapped ion, and it just might be its secret weapon in the quantum computing arms race.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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