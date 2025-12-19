IPG Photonics CorpShs Aktie

WKN: 602224 / ISIN: US44980X1090

19.12.2025 17:30:18

Is IPG Photonics Stock a Buy as One Fund Builds a $9 Million Stake in the Firm?

New York City-based S Squared Technology disclosed a buy of IPG Photonics Corporation (NASDAQ:IPGP), adding 45,050 shares, with a net position change of approximately $4.4 million, in a November 13 SEC filing.According to an SEC filing released on November 13, S Squared Technology increased its holding in IPG Photonics Corporation (NASDAQ:IPGP) during the most recent quarter. The fund added approximately 45,050 shares, bringing its total to 118,916 shares, and the reported value of the position grew by about $4.4 million to $9.4 million as of September 30.The IPG Photonics stake represents about 3.6% of 13F reportable AUM.
Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
