LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
|
23.11.2025 08:14:05
Is LegalZoom Stock a Buy or Sell After the Chief Legal Officer Dumped Over 23,000 Shares?
Chief Legal Officer Nicole Miller of LegalZoom.com (NASDAQ:LZ) made an open-market sale of 23,506 shares on November 18, 2025, as disclosed in this SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($9.63); post-transaction value based on Nov. 18, 2025 market close ($9.41).* 1-year price change calculated using November 18, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
