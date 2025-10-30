OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
30.10.2025 18:12:24
Delaware attorney-general warns of legal action if OpenAI fails to act in public interest
Sam Altman’s concessions to win approval from US officials expose his company to litigation and non-profit oversightWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
