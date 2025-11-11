Lemonade Aktie
WKN DE: A2P7Z1 / ISIN: US52567D1072
|
11.11.2025 02:47:55
Is Lemonade Stock a Buy After Investment Firm X-Square Capital Doubled Its Stake?
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 10, 2025, investment advisor X-Square Capital, LLC purchased 142,628 additional shares of Lemonade (NYSE:LMND) during the third quarter.The firm’s stake increased to 213,199 shares, worth $11.41 million as of September 30, 2025. The position now accounts for 3.56% of X-Square’s $320.15 million in reportable U.S. equity assets.X-Square Capital added to its Lemonade position, which now makes up 3.56% of its 13F assets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
