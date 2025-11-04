Ausblick: Lemonade informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lemonade wird sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,699 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lemonade noch -0,950 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 64,19 Prozent auf 184,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Lemonade noch 112,6 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,602 USD, während im vorherigen Jahr noch -2,850 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 714,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 435,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at