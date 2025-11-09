Navitas Aktie
WKN DE: A0M77R / ISIN: AU000000NVT2
|
09.11.2025 22:30:00
Is Navitas Semiconductor a Buy?
Shares of Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) have soared 284% over the past 12 months, as investors have loaded up on tech stocks that could benefit from the artificial intelligence (AI) boom. In May, the share price rocketed 164% higher in a single day, on news that Navitas is developing cutting-edge semiconductor technology to support Nvidia's new high-voltage power system for data centers. But the chipmaker's third-quarter results were a reality check. Navitas shares have tumbled 27% since the company reported a steep drop in third-quarter revenue and a widening net loss. With the stock continuing to drift lower as of this writing, is this a golden opportunity to pick up cheaper shares before Navitas gets its mojo back? Or was the dreadful quarter a glaring red flag warning investors to stay away? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Navitas Ltd.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Navitas Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs
|7,84
|-11,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Wall Street höher erwartet -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street soll die Woche fester beginnen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.