WKN DE: A0M77R / ISIN: AU000000NVT2

27.12.2025 18:53:00

Is Navitas Semiconductor Stock a Buy Now?

The advent of artificial intelligence (AI) has boosted the fortunes of many companies in the semiconductor industry. This includes Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS), which saw its shares soar over 100% in 2025 through the week ended Dec. 19.The rise of Navitas stock has been astounding. It began 2025 under $4 per share, but as the year progressed, it eventually hit a 52-week high of $17.79 in October. The share price has fallen since then to around $7.50.Could this sharp price drop signal a buy opportunity? Or do reasons exist to hold off at this time? Let's dive into the company to find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
