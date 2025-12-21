Navitas Aktie
Is Navitas Stock a Buy or Sell After a Director Dumps Shares Worth $1.6 Million?
On Dec. 12, 2025, Board of Directors member Dr. Ranbir Singh reported the indirect sale of 179,354 shares of Navitas Semiconductor (NASDAQ:NVTS), valued at ~$1.6 million, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($8.68).* 1-year price change calculated using Dec. 12, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
